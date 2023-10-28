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Итоги Недели предпринимательства подвели в Минске

28 октября 2023 13:36
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Новости Беларуси. Масштабирование белорусского бизнеса и развитие регионов. В Минске подводят итоги Недели предпринимательства. В течение пяти дней во всех уголках страны прошло порядка сотни тематических мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоги Недели предпринимательства подвели в Минске-1

Представители деловых кругов поделились своим опытом и смогли высказать предложения по улучшению бизнес-климата в стране. Среди основных идей – упростить ведение дел и сократить административную нагрузку. Еще одна значимая тема недели – импортозамещение. Финальным аккордом бизнес-марафона стало награждение лучших отечественных предприятий, которые успешно конкурируют на внутреннем и внешнем рынках.

Итоги Недели предпринимательства подвели в Минске-4

Артем Лоханкин, генеральный директор предприятия по производству ковров:
Если сравнивать, например, импортную составляющую в структуре нашей продукции, в 2021 году это было порядка 40 %, то уже по итогу 2022 года мы снизили ее до 35 %. И эта работа дальше продолжается.

Итоги Недели предпринимательства подвели в Минске-7

Анатолий Великин, генеральный директор предприятия по производству пластмассовой упаковки для косметики, бытовой химии, пищевых продуктов, лекарственных средств:
Во всех наших победах огромную роль сыграли люди, коллектив нашего предприятия. Достигнутые коллективом предприятия успехи – это результат многолетнего опыта, профессионализма, самоотверженного труда и умелой организаторской работы.

Итоги Недели предпринимательства подвели в Минске-10

Владимир Наумович, заместитель министра экономики Беларуси:
На самом деле, поступили очень полярные предложения и от ассоциации, и от экспертного сообщества, от органов госуправления. И сейчас среди них нужно определить ту оптимальную золотую середину, по которой мы будем двигаться, чтобы не ущемить интересы ни государства, ни бизнеса.

И хотя об окончательных результатах главного бизнес-марафона года можно будет говорить только с появлением нормативных актов, первые итоги в виде новых знакомств и значимых контактов уже есть.

# Бизнес в Беларуси # общество # Артем Лоханкин # Анатолий Великин # Владимир Наумович # Фотофакт

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