Более двухсот абитуриентов собрал день открытых дверей в Академии управления при Президенте

Новости Беларуси. Узнать студенческую «кухню» изнутри – такая возможность была 28 октября у школьников, планирующих поступать в Академию управления при Президенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более сотни ребят из разных уголков страны приехали познакомиться с кузницей управленческих кадров.

В холле для гостей подготовили интерактивные площадки. Пройдя тест и ответив на несколько вопросов, учащиеся могли побольше узнать о специальностях. Ребята также пообщались с руководством вуза, заведующими кафедр, лидерами студенческого самоуправления. Им рассказали о возможностях обучения, правилах приема и вступительных испытаниях.

Анна Костючик:

Возник такой вопрос: куда поступать, что делать? В приоритете, конечно же, Минск. Я рассматривала БГУ и Академию управления. Меня пригласили на день открытых дверей. Могу сказать, что замечательная организация, мне все очень понравилось. И мой приоритет пошел в сторону Академии управления.

Даниил Ярошевич:

Только Академия при Президенте, она мне очень нравится. Только здесь я вижу самые большие перспективы для будущего.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Академия управления – это не просто учреждение высшего образования. Мы предоставляем широкие возможности для наших студентов: участие в общественной жизни, в студенческом соуправлении, творческого развития. В итоге у нас формируются молодые люди, всесторонне развитые, подготовленные к управленческой деятельности, обладающие необходимыми знаниями, патриоты и государственники для нашей страны.