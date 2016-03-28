Прямой эфир

В Минске презентовали плакаты туристической направленности

28 марта 2016 17:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Социальная реклама приглашает в столицу Беларуси. В Минске презентовали плакаты туристической направленности. 10 имиджевых билбордов уже разместили в Санкт-Петербурге. Появятся они и в других городах-побратимах. Таких, как Рига, Тбилиси, Белград.

Мингорисполком запустил проект по обмену социальной наружной рекламой при содействии мэрий и администраций других городов. Планируется, что плакаты с зарубежными видами также украсят улицы Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алексей Мартынов, главный художник - заместитель директора ГП «Минскреклама»:
По договоренности между руководителями Минска и Санкт-Петербурга мы взаимно обменялись презентационными сюжетами, приглашающими посетить наши города, соответственно, Минск и Санкт-Петербург.

# общество # Реклама # Алексей Мартынов

Другие новости рубрики

Все новости
Лиса раскопала древнее поселение вблизи Беловежской пущи
28 марта 2016 17:25

Лиса раскопала древнее поселение вблизи Беловежской пущи

Техника окрашивания волос: яркие пряди, калифорнийское мелирование и маскировка седины
28 марта 2016 12:21

Техника окрашивания волос: яркие пряди, калифорнийское мелирование и маскировка седины

Национальный конкурс «Предприниматель года» пройдет с 28 марта по 1 мая 2016 года
28 марта 2016 12:11

Национальный конкурс «Предприниматель года» пройдет с 28 марта по 1 мая 2016 года