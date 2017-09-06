В Минске появился второй информационно-туристический киоск

Новости Беларуси. Добро пожаловать в Минск! Второй информационно-туристический киоск открылся сегодня в Верхнем городе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Напомним, первый начал работать в июне в здании железнодорожного вокзала. На очереди и Национальный аэропорт «Минск». Инфокиоск в исторической части столицы открылся под вывеской «Кропка». В одном месте можно не только приобрести подарки и сувениры, но и получить информацию гида на белорусском, русском и английском языках. И ещё один приятный бонус – любую справку здесь дают совершенно бесплатно.

Анастасия Савченко, продавец-консультант:

При этом у них нет никаких ограничений, потому что спокойно можно вести беседу на английском языке. Мы, конечно же, подскажем, где и что находится. От торговых центров до достопримечательностей.