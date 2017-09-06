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В Минске появился второй информационно-туристический киоск

06 сентября 2017 20:27
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Новости Беларуси. Добро пожаловать в Минск! Второй информационно-туристический киоск открылся сегодня в Верхнем городе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В Минске появился второй информационно-туристический киоск-1

Напомним, первый начал работать в июне в здании железнодорожного вокзала. На очереди и Национальный аэропорт «Минск». Инфокиоск в исторической части столицы открылся под вывеской «Кропка». В одном месте можно не только приобрести подарки и сувениры, но и получить информацию гида на белорусском, русском и английском языках. И ещё один приятный бонус – любую справку здесь дают совершенно бесплатно.  

В Минске появился второй информационно-туристический киоск-3

Анастасия Савченко, продавец-консультант:
При этом у них нет никаких ограничений, потому что спокойно можно вести беседу на английском языке. Мы, конечно же, подскажем, где и что находится. От торговых центров до достопримечательностей.  

В Минске появился второй информационно-туристический киоск-5

В планах, внедрение в городе туристической карты. Своеобразный путеводитель поможет белорусам и иностранцам лучше ориентироваться на улицах большого города.

# общество # Туризм # Фотофакт # Анастасия Савченко

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