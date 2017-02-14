В Минске поселилась семья куропаток: видео

Новости Беларуси. Большая семья куропаток поселилась под окнами одного из столичных домов. Ежедневно около десятка птиц прилетают именно к этому месту.

И так уже третью зиму подряд.

Что именно их влечет, местные жители не знают, но и без внимания пернатых не оставляют.

Брусенская Галина:

Я кормлю крупой, хлебом. В общем, все, что можно съесть и нам – то я им даю. Все сырое. Я ставлю много. Они тут поедят, поспят, отдохнут, опять поедят.

Естественная среда обитания куропаток – поля, луга и опушки лесов.

Орнитологи полагают, что переселяться в мегаполис этих птиц вынудили хищники. В городе им безопаснее, да и популяция куропаток в Беларуси с каждым годом растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.