Новости Беларуси. В Мядельском районе реализуют проект по органическому земледелию. Экологически чистые продукты пока будут выращивать в тестовом режиме. Под эксперимент выделили около сотни гектаров земли в одной из местных хозяйств.

Суть проекта заключается в том, что вместо минеральных удобрений в почву будут вносить органические, обработанные специальным образом. Это поможет не только выращивать экологически чистую фрукты, овощи и зерновые, но и заготавливать корма для животных по «зеленой» технологии. Кроме того, органическое земледелие поможет улучшить плодородие почвы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Михаил Игнатенко, заведующий филиалом Вилейского государственного колледжа:

Себестоимость биоорганической продукции будет гораздо дешевле. Мы проводили сертификацию своей продукции в качестве яблок из сада, потом проводили сертификацию картофеля на содержание нитратов. Мы проводили сертификацию силоса и сенажа, которым кормим наших животных. Так вот, при допустимой дозе содержания нитратов 500 силос и сенаж у нас показал 220-250 единиц. Что касается плодовых деревьев, то нитраты вообще отсутствуют или имеют незначительное количество.