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«Выпускники – золотой фонд Беларуси»: Борисовский медицинский колледж празднует 80-летие

14 февраля 2017 14:00
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Новости Беларуси. Борисовский медицинский колледж празднует 80-летний юбилей. К великой дате учебное заведение подошло с завидным багажом. За последнее время здесь усовершенствовали материально-техническую базу, появилось современное оснащение, реализован ряд социально значимых проектов.

Сегодня колледж может гордиться своими талантливыми учащимися, профессиональными педагогами и, конечно, выпускниками. Последние – «золотой фонд» нашей страны. Их работа отмечена высокими званиями и государственными наградами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Образование в Беларуси

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