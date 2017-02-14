«Выпускники – золотой фонд Беларуси»: Борисовский медицинский колледж празднует 80-летие

Новости Беларуси. Борисовский медицинский колледж празднует 80-летний юбилей. К великой дате учебное заведение подошло с завидным багажом. За последнее время здесь усовершенствовали материально-техническую базу, появилось современное оснащение, реализован ряд социально значимых проектов.

Сегодня колледж может гордиться своими талантливыми учащимися, профессиональными педагогами и, конечно, выпускниками. Последние – «золотой фонд» нашей страны. Их работа отмечена высокими званиями и государственными наградами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.