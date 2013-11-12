В Минске почтили память погибших во время Первой мировой войны

Новости Беларуси. Страницы истории. 95 лет назад, 11 ноября 1918 года, было заключено Компьенское перемирие, которое положило конец Первой мировой войне. За четыре года погибли около 20 миллионов человек.

Одно из самых кровопролитных сражений произошло в Беларуси на территории нынешнего Барановичского района. Бой длился 5 дней. Однако прорвать эшелоны противника русские войска так и не смогли. Тогда с обеих сторон погибли 100 тысяч человек. Немцы использовали и газовое оружие. Правда, уже в другой битве. У крепости Осовец. Практически отравленная газами рота в последний день осады пошла в наступление. Оно вошло в историю как «атака мертвецов».

Историки утверждают, что в нашей земле лежат останки более четверти миллиона солдат и офицеров из Германии, Австрии, Венгрии и других европейских стран, а также около 600 тысяч российских воинов. В Минске на братское военное кладбище почтить память погибших пришло около полусотни человек. Мемориал здесь открыли два года назад. У каменной часовни, внутри которой икона Божьей матери, — отслужили молебен.

11 ноября по всей Республике проходят скорбные молебны. Так, в Минске на Сторожевском кладбище почтить память погибших воинов собрались около полусотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Зайцев, историк:

В роте, которой командовал мой дед, было примерно 30% белорусов. И они, по его воспоминаниям и рассказам, были очень храбрыми, умелыми, такими стойкими солдатами, которые сражались за свою родину. Они видели, что, в общем-то, немцы несут здесь развал, грабеж. В этих боях никто не разбирался, кто там русский, кто – татарин. Все были в одном окопе, в одном строю, под одним огнем.

Евгений Россолай, заместитель атамана международного союза общественных объединений «Всевеликое войско Донское» в Беларуси:

60 человек будучи отравленными, в предсмертной агонии атаковали в яростной атаке 7 тысяч немецких солдат. И те бежали в ужасе. Это был подвиг героев.

Владимир Панкратов, атаман ОО «Потомки казаков в России»:

Мы входим в общую семью всех народов мира, поэтому восстанавливаем те традиции, которые во всем мире все время проводились. И вот это мероприятие — это то единение с народом всего мира, которое должно быть и у нас.

Война положила конец последним континентальным империям в Европе. Раскроив политическую карту мира. Но не предотвратила фашизм. Однако это, как говорится, уже совсем другая история.