В Минске перед началом учебного года выросло число случаев мошенничества с арендой жилья

Новости Беларуси. Мошенники в деле. В столице увеличилось число афер на рынке съемного жилья. Об этом рассказали в ГУВД Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последний месяц зафиксировано более 20 случаев мошенничества с арендными квартирами.

Перед началом учебного года спрос на рынке съемного жилья возрастает, чем активно пользуются аферисты. Людей ловят на заманчивые предложения с красивой картинкой и «сладкой» ценой. Разумеется, за бронь апартаментов мошенники просят внести предоплату. Вот только после того, как деньги переведены, клиенты выясняют, что сняли несуществующую квартиру, а арендодатели исчезли. В итоге – ни денег, ни жилья.

Виталий Сорока, начальник отдела управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

Чтобы не попасться на уловки мошенников при аренде жилья, необходимо соблюдать следующие правила: всегда проверяйте документы на квартиру, просите собственников показать паспорт. Если владелец жилья показывает копию документов, требуйте показать оригиналы. Не производите оплату без заключения договора аренды. Прописывайте в договоре передачу авансового платежа, условия возврата, берите расписку о выплате.

Только с начала года правоохранителями возбуждено 64 уголовных дела. Жертвами мошенников в большинстве случаев становятся студенты и молодые специалисты.