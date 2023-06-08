В Минске открыто 28 пляжей. Что ждёт посетителей в новом сезоне?

Новости Беларуси. В столице открыто 28 пляжей. Это безопасные места, которые контролируются спасателями Минской городской организации ОСВОД, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На каждой локации периодически работает пляжеуборочная машина, которая чистит песок от мусора и стекла. Не забывают и о камерах видеонаблюдения. Также специальные рейдовые комиссии мониторят ситуацию. Периодически проверяют оснащенность и общее состояние пляжей. В этом сезоне увеличилось и количество лежаков, детского игрового и спортивного оборудования.

Анвар Игамбердиев, председатель Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасания на водах» (ОСВОД):

На сегодня хотел бы отметить, что традиционно на базе спасательных станций, а также на базе пляжей Минской городской организации мы проводим занятия, показные учения. В связи с этим хотел бы отметить, что сегодня на спасательных станциях «Заславль», пляж 6-й и других имеется радиотрансляция. Уделяется огромное внимание созданию малых архитектурных форм, все спасатели приведены в готовность.

Марина Макарова, начальник службы по содержанию городских лесов, пляжей и МКАД Минского лесопаркового хозяйства:

Все пляжи оборудованы пляжным оборудованием, которое ежегодно обновляется и дополняется. Этот год не стал исключением, появились новые кабинки для переодевания, качели, скамьи, теневые навесы. Новинкой этого сезона можно считать две фоторамки.