Новости Беларуси. В Минске открыли мемориальную доску в честь Героя Беларуси, выдающегося конструктора Михаила Высоцкого. Крупнейшего ученого с мировым именем в области механики не стало год назад. Михаил Высоцкий создал отечественную школу конструирования грузовых автомобилей. На Минском автозаводе он проработал 50 лет, 35 из которых – главным конструктором. Под его руководством разработаны десятки моделей автомобилей, которые уже стали символами белорусской промышленности.

От простого рабочего-слесаря до генерального конструктора. Главному делу своей жизни Михаил Высоцкий посвятил более полувека. Его модульный автопоезд МАЗ-2000 признан автомобилем 21-го века. А компоновку большегрузов «кабина над двигателем» теперь использует весь мир.

Альберт Выгонный, ведущий научный сотрудник Объединенного института машиностроения НАН Беларуси:

Колоссальное трудолюбие, он работал и когда на болел, и в когда был в отпуске, и ночью.

Более 450 научных трудов, 145 авторских свидетельств и патентов. Среди наград – многочисленные ордена и медали. Благодаря разработкам Высоцкого промышленностью освоены более ста новых видов техники. В 2006 из рук Президента Михаил Степанович получил одну из самых ценных наград – звезду Героя Беларуси.

Алексей Шмелев, директор Республиканского компьютерного центра Объединенного института машиностроения НАН Беларуси:

Я помню, как мы приходили знакомиться и он был очень доволен, такое большое количество выпускников-автомобилистов. Человеческое внимание к молодым будущим специалистам очень трогало.

Он был на шаг впереди — без преувеличения говорят коллеги. Для проектирования самых современных моделей техники он инициировал создание республиканского компьютерного центра. Его школа конструкторов прославилась далеко за пределами страны. Михаил Степанович верил – будущее за автопоездами. Над этим проектом он трудился до последних дней.

Григорий Мартыненко, заместитель начальника отдела автомобилей Объединенного института машиностроения НАН Беларуси:

Его заслуга в том, что он подавал идеи, которые разрабатывались в институте, опробовались и находили применение в производстве.

Его уважали за честность, порядочность и справедливость. Талантливый исследователь был всегда скромен и чрезвычайно энергичен. И всей душой старался откликнуться на любую просьбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Стукачов, ведущий научный сотрудник Объединенного института машиностроения НАН Беларуси:

Слова поэта Владимира Высоцкого: он не вернулся из боя. После ухода Михаила Степановича из жизни у меня постоянно ощущение, что человек, с которым я был в одном окопе, с которым мы делали большие дела, не вернулся из боя. Личность неординарная, уникальная, гениальная.