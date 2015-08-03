Благотворительная акция «Портфель первоклассника» проходит в Минске

Новости Беларуси. Горячие дни сейчас и у тех, кто через месяц впервые сядет за школьную парту. В Минске продолжается благотворительная акция «Портфель первоклассника».

Помочь собрать в первый класс малышей из многодетных и малообеспеченных семей может любой желающий. Для этого нужно купить школьные принадлежности в одном из минских универмагов.

Маленькой помощи не бывает, уверены неравнодушные минчане. И с каждой минутой все смелее наполняют тот самый «портфель первоклассника».

Возможно, этот самый школьный ранец уже в конце августа достанется многодетной семье Старовойтовых, точнее, шестилетней Ангелине, которая первого сентября впервые сядет за школьную парту. Пока же мама Катя собирает портфель самой старшей из пяти детей, 11-класснице Ане. Но признается, готовить ребенка к школе всегда волнительно и затратно. В таком деле любая помощь будет к месту.

Екатерина Старовойтова, многодетная мама:

Очень приятно, что люди хотят помочь многодетным семьям собрать детей в школу. Особенно очень сложно собирать первоклассников.

Для тех, кому нужна помощь, а точнее детям из многодетных и малообеспеченных семей в Минске развернули целую площадку добрых дел — уже две недели в пяти столичных универмагах проходит благотворительная акция. Собрано более 70-ти тысяч канцелярских товаров: в их числе ручки, тетради, кассы для первоклашек, линейки и прочие школьные аксессуары.

Диана Демидова, начальник управления социальной поддержки населения комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:

Еженедельно наши территориальные центры на этих пяти торговых точках собирают те товары, которые граждане наши купили для наших малышей.

В рамках социальной акции свои портфели получат боле двухсот пятидесяти первоклассников. В их числе и дети с ограниченными возможностями, и из неблагополучных семей. Итоги подведут 28 августа в кинотеатре «Пионер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.