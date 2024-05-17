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В Минске открылась выставка, посвящённая 60-летию медико-социальной службы Красного Креста «Дапамога»

17 мая 2024 17:34
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Уличная выставка, посвященная 60-летию медико-социальной службы Красного Креста «Дапамога», открылась 17 мая в Минске. Она не случайно разместилась в сквере на улице Ленина. Там установлен бюст Анри Дюнану – основателю крупнейшей в мире благотворительной организации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске открылась выставка, посвящённая 60-летию медико-социальной службы Красного Креста «Дапамога»-1

Экспозиция рассказывает об истории гуманитарного движения, а также выдающихся белорусских медсестрах, удостоенных наивысшей награды – медали имени Флоренс Найтингейл.

В Минске открылась выставка, посвящённая 60-летию медико-социальной службы Красного Креста «Дапамога»-4

Познакомиться с необычной выставкой приехали представители медико-социальной службы из разных уголков Беларуси. За личный вклад в оказание помощи нуждающимся лучших из них отметили почетными грамотами и благодарностями белорусского Красного Креста.

Несмотря на международный скандал и приостановку членства белорусской гуманитарной организации, Красный Крест продолжает свою деятельность и сохраняет приверженность главному принципу – помогать. Сопереживание в крови у белорусов. И на это никакие санкции и запреты не повлияют.

В Минске открылась выставка, посвящённая 60-летию медико-социальной службы Красного Креста «Дапамога»-7

Диана Пушко, главная медицинская сестра Брестской областной организации Белорусского Красного Креста:
В этой организации работаю уже более трех лет. Хочу отметить дружный, налаженный коллектив, в котором ведется активная работа полноценная. Каждый сотрудник очень отзывчив.

В Минске открылась выставка, посвящённая 60-летию медико-социальной службы Красного Креста «Дапамога»-10

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:
На любом отрезке, на любом этапе существования страны эта служба всегда была востребована. Мы берем довоенные, годы Великой Отечественной войны, когда медицинские сестры участвовали в спасении раненых, уносили их с поля боя.

В Минске открылась выставка, посвящённая 60-летию медико-социальной службы Красного Креста «Дапамога»-13

Марина Артеменко, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Именно эта служба сегодня помогает обучать наших специалистов навыкам ухода на дому, это очень важно и востребовано сегодня. Белорусский Красный Крест реализует государственный социальный заказ в различных направлениях оказания социальных услуг. В первую очередь это социальные услуги на дому пожилым по уходу и социальные услуги няни, которые предоставляются семьям с детьми-инвалидами.

В Минске открылась выставка, посвящённая 60-летию медико-социальной службы Красного Креста «Дапамога»-16

Сегодня служба «Дапамога» Белорусского Красного Креста объединяет около двух сотен медсестер. А бесплатную медико-социальную помощь от них на дому ежегодно получают около 1 500 человек.

# Белорусское общество Красного Креста # общество # Марина Артеменко # Дмитрий Шевцов

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