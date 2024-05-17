В Минске открылась выставка, посвящённая 60-летию медико-социальной службы Красного Креста «Дапамога»

Уличная выставка, посвященная 60-летию медико-социальной службы Красного Креста «Дапамога», открылась 17 мая в Минске. Она не случайно разместилась в сквере на улице Ленина. Там установлен бюст Анри Дюнану – основателю крупнейшей в мире благотворительной организации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Экспозиция рассказывает об истории гуманитарного движения, а также выдающихся белорусских медсестрах, удостоенных наивысшей награды – медали имени Флоренс Найтингейл.

Познакомиться с необычной выставкой приехали представители медико-социальной службы из разных уголков Беларуси. За личный вклад в оказание помощи нуждающимся лучших из них отметили почетными грамотами и благодарностями белорусского Красного Креста.

Несмотря на международный скандал и приостановку членства белорусской гуманитарной организации, Красный Крест продолжает свою деятельность и сохраняет приверженность главному принципу – помогать. Сопереживание в крови у белорусов. И на это никакие санкции и запреты не повлияют.