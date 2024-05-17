Симметрия и волшебство в каждом узоре. Чем необычна белорусская вытинанка?

Ажурная сказка! Белорусская вытинанка завораживает как вальс снежинок. Симметрия и волшебство в каждом узоре. Расцвет пришелся на XIX век. И после войны наши предки украшали хаты бумажным кружевом. Вырезали фиранки на окна, набожники на иконы, делали салфетки. Денег и материалов не было. Зачастую хозяйки использовали обычную газету.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Вытинанка есть у многих народов, чем отличается наша?