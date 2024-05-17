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Симметрия и волшебство в каждом узоре. Чем необычна белорусская вытинанка?

17 мая 2024 17:25
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Ажурная сказка! Белорусская вытинанка завораживает как вальс снежинок. Симметрия и волшебство в каждом узоре. Расцвет пришелся на XIX век. И после войны наши предки украшали хаты бумажным кружевом. Вырезали фиранки на окна, набожники на иконы, делали салфетки. Денег и материалов не было. Зачастую хозяйки использовали обычную газету.

Анастасия Макеева, корреспондент:
Вытинанка есть у многих народов, чем отличается наша?

Симметрия и волшебство в каждом узоре. Чем необычна белорусская вытинанка? -1

Алла Божко, мастер декоративно-прикладного искусства, методист Молодечненского районного центра ремесел:
Наверное, как и сами мы по характеру памяркоўные, поэтому и наша вытинанка получается сдержанная, геометрическая. Не так распространено изображение людей, зверей. Если они есть, то очень стилизованные. А самые излюбленные образы птиц. Символы вышли из вышивки, из ткачества. Вытинанка была как оберег. Где-то использовали для того, чтобы удачно выйти замуж, чтобы детки появились.

Симметрия и волшебство в каждом узоре. Чем необычна белорусская вытинанка? -4

Филигрань! Графичный арт Алла Божко выбрала по зову сердца. Ее бабушка была искусной рукодельницей. Вышивала и делала бумажные веночки для невест. Гены проснулись. Поступила в музыкальный колледж имени Огинского на декоративно-прикладное отделение и стала ученицей легендарной Виктории Червонцевой. Именно она создала школу молодечненской вытинанки, которая стала мировым брендом. Творчество талантливых мастеров получает самые высокие награды на фестивалях и конкурсах.

Симметрия и волшебство в каждом узоре. Чем необычна белорусская вытинанка? -7

Алла Божко:
Год назад у меня появились небольшие иконки, и я подумала: почему бы не украсить их, вспомнила, как бабушка у меня таким же делом занималась. Это изображение Марии Остробрамской старинное, это еще от моей бабушки. Я мастер не только вытинанки, занимаюсь и соломкой. Использовала здесь аппликацию, объемные плетения, хотелось поработать с техниками.

Подробности в видео.

 

# Творчество # общество # Анастасия Макеева

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