В Минске открылась выставка для абитуриентов «Образование и карьера»
Возможности и особенности белорусской системы образования абитуриенты и будущие молодые специалисты смогли узнать 14 февраля на выставке «Образование и карьера», которая проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ней принимают участие более сотни учебных заведений страны и порядка 40 работодателей.
Генеральным партнером выставки стало одно из крупнейших финансово-кредитных учреждений страны – «АСБ Беларусбанк». В компании работают более 12 тысяч человек, и каждый год в коллектив приходят молодые специалисты, представители разных специальностей: экономической, кибербезопасности, IT. Четыре учебных заведения Беларуси готовят будущие кадры для компании. В 2025 году по целевому направлению будут приняты 40 человек.
Дмитрий Красковский, заместитель председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк»:
Для молодых специалистов предоставлены все гарантированные возможности. То есть то, что полагается по нашему Трудовому кодексу и законодательству. Кроме того, мы в малых населенных пунктах оплачиваем аренду жилья для молодых специалистов. Мы формируем из них перспективный резерв. И, кроме того, у нас есть большая социальная сфера, два санатория, у нас есть поддержка на строительство жилья и иные льготы для многих молодых специалистов.
«Беларусбанк» заботится не только о молодых специалистах, но и обо всех сотрудниках. Для этого в компании создан свой HR-бренд. В его основе – пять «опор», благодаря которым работники могут не только трудиться в комфортных условиях, но и максимально реализовать свой потенциал. Также здесь можно узнать, как защитится от кибермошенников. Особенностью форума 2025 года стало большее число заказчиков кадров.
Артем Неверко, заместитель начальника по учебной работе Военной академии Беларуси:
Учитывая опыт войн и локальных конфликтов в первую очередь, в этом году в Военной академии была создана кафедра специальной подготовки и боевого применения беспилотных авиационных комплексов. Мы сейчас понимаем, что без применения БПЛА ни один конфликт не обходится. Именно поэтому было принято такое решение.
К слову, обновился список и высокотехнологичных специальностей. Так, например, с нового учебного года ребята смогут получить профессии, связанные с робототехникой и биоинженерией.
*На правах рекламы.