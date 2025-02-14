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В Минске открылась выставка для абитуриентов «Образование и карьера»

14 февраля 2025 17:41
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Возможности и особенности белорусской системы образования абитуриенты и будущие молодые специалисты смогли узнать 14 февраля на выставке «Образование и карьера», которая проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ней принимают участие более сотни учебных заведений страны и порядка 40 работодателей.

Генеральным партнером выставки стало одно из крупнейших финансово-кредитных учреждений страны – «АСБ Беларусбанк». В компании работают более 12 тысяч человек, и каждый год в коллектив приходят молодые специалисты, представители разных специальностей: экономической, кибербезопасности, IT. Четыре учебных заведения Беларуси готовят будущие кадры для компании. В 2025 году по целевому направлению будут приняты 40 человек.

В Минске открылась выставка для абитуриентов «Образование и карьера»-2

Дмитрий Красковский, заместитель председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк»:
Для молодых специалистов предоставлены все гарантированные возможности. То есть то, что полагается по нашему Трудовому кодексу и законодательству. Кроме того, мы в малых населенных пунктах оплачиваем аренду жилья для молодых специалистов. Мы формируем из них перспективный резерв. И, кроме того, у нас есть большая социальная сфера, два санатория, у нас есть поддержка на строительство жилья и иные льготы для многих молодых специалистов.

«Беларусбанк» заботится не только о молодых специалистах, но и обо всех сотрудниках. Для этого в компании создан свой HR-бренд. В его основе – пять «опор», благодаря которым работники могут не только трудиться в комфортных условиях, но и максимально реализовать свой потенциал. Также здесь можно узнать, как защитится от кибермошенников. Особенностью форума 2025 года стало большее число заказчиков кадров.

В Минске открылась выставка для абитуриентов «Образование и карьера»-4

Артем Неверко, заместитель начальника по учебной работе Военной академии Беларуси:
Учитывая опыт войн и локальных конфликтов в первую очередь, в этом году в Военной академии была создана кафедра специальной подготовки и боевого применения беспилотных авиационных комплексов. Мы сейчас понимаем, что без применения БПЛА ни один конфликт не обходится. Именно поэтому было принято такое решение.

К слову, обновился список и высокотехнологичных специальностей. Так, например, с нового учебного года ребята смогут получить профессии, связанные с робототехникой и биоинженерией.

*На правах рекламы.

# Образование в Беларуси # Выставка # Артем Неверко # Реклама

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