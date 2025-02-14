В Минске открылась выставка для абитуриентов «Образование и карьера»

Возможности и особенности белорусской системы образования абитуриенты и будущие молодые специалисты смогли узнать 14 февраля на выставке «Образование и карьера», которая проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ней принимают участие более сотни учебных заведений страны и порядка 40 работодателей. Генеральным партнером выставки стало одно из крупнейших финансово-кредитных учреждений страны – «АСБ Беларусбанк». В компании работают более 12 тысяч человек, и каждый год в коллектив приходят молодые специалисты, представители разных специальностей: экономической, кибербезопасности, IT. Четыре учебных заведения Беларуси готовят будущие кадры для компании. В 2025 году по целевому направлению будут приняты 40 человек.

Дмитрий Красковский, заместитель председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк»:

Для молодых специалистов предоставлены все гарантированные возможности. То есть то, что полагается по нашему Трудовому кодексу и законодательству. Кроме того, мы в малых населенных пунктах оплачиваем аренду жилья для молодых специалистов. Мы формируем из них перспективный резерв. И, кроме того, у нас есть большая социальная сфера, два санатория, у нас есть поддержка на строительство жилья и иные льготы для многих молодых специалистов. «Беларусбанк» заботится не только о молодых специалистах, но и обо всех сотрудниках. Для этого в компании создан свой HR-бренд. В его основе – пять «опор», благодаря которым работники могут не только трудиться в комфортных условиях, но и максимально реализовать свой потенциал. Также здесь можно узнать, как защитится от кибермошенников. Особенностью форума 2025 года стало большее число заказчиков кадров.