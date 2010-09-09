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МИД: Это беспрецедентный шаг в юридической практике не только Беларуси, но и других государств Европы

09 сентября 2010 11:57
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Сегодня Беларусь пригласит экспертов ОБСЕ для ознакомления с материалами дела о смерти журналиста Олега Бебенина. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь Министерства иностранных дел Андрей Савиных. Соответствующее заявление прозвучит сегодня в Вене, на пленарном заседании ОБСЕ.

Андрей Савиных,  пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
Компетентные органы Беларуси максимально ответственно подошли к проведению расследования. Всё было сделано в полном соответствии с законом и на уровне общепринятых мировых стандартов. Приглашение внешних экспертов — это беспрецедентный шаг  в юридической практике не только Беларуси, но и других государств Европы. Он продиктован нашей озабоченностью и удивлением в связи с появлением различных необоснованных спекуляций и инсинуаций, которые стали появляться не только в СМИ, но и в заявлениях отдельных представителей международных структур.  Мы убеждены, что беспристрастные выводы приглашённых экспертов позволят исключить необъективные оценки и тенденциозные толкования результатов расследования.

# общество

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