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В Минске около 10 тысяч человек приложились к мощам Александра Невского

30 мая 2008 10:51
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Люди шли в храм, чтобы поклониться святыне, даже ночью.Накануне ковчег был доставлен в белорусскую столицу. Завтра у мощей будет отслужен молебен, после чего их повезут в Бобруйск, где пробудут два дня. Затем мощи перевезут в Гомель и Оршу.

Александр Невский - один из самых почитаемых святых в православии. По преданию, именно он чудесным образом благословил Дмитрия Донского и его воинов перед решающим сражением с монголо-татарами на Куликовом поле. Своим небесным покровителем его считают военные, дипломаты.
# общество

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