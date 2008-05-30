В Минске около 10 тысяч человек приложились к мощам Александра Невского

Люди шли в храм, чтобы поклониться святыне, даже ночью.Накануне ковчег был доставлен в белорусскую столицу. Завтра у мощей будет отслужен молебен, после чего их повезут в Бобруйск, где пробудут два дня. Затем мощи перевезут в Гомель и Оршу.



Александр Невский - один из самых почитаемых святых в православии. По преданию, именно он чудесным образом благословил Дмитрия Донского и его воинов перед решающим сражением с монголо-татарами на Куликовом поле. Своим небесным покровителем его считают военные, дипломаты.