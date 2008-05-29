Качество строительства на селе проверили сотрудники госконтроля Брестской области

Специалисты пришли к выводу, что большая часть домов не пригодна для жизни.В некоторых случаях новостройки попросту разваливаются.



Дом в деревне Збираж семья Толах получила полгода назад, а вот новоселье до сих пор не отпраздновала. Устраняют недоделки. Шесть месяцев семья жила без воды. Строители попросту не достроили колодец. Как и все вокруг. Дорожка, которая по проекту должна вести к дому, ведет в никуда. Крыша новостройки разваливается. Сам дом трещит по швам.



Первые новоселы в дома в Оребичах уже должны были вселиться. Однако, въедут сюда жильцы не скоро. Жилье сдали без отделочных работ. Не стали тратить драгоценный строительный материал и на возведение забора. А крыши новостроек вряд ли пройдут тест сильным ураганом. Невооруженным глазом видно, шифер прикреплен, как попало. И это при том, что о сдаче трех домов в Оребичах, Жабинковского района ответственные лица отчитались еще в марте.



Всего же за этот год в Брестской области намерены ввести в эксплуатацию 1300 новостроек. Каково будет их качество? Покажет время.