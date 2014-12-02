Прямой эфир

Погода в Беларуси: ожидается до минус 16

02 декабря 2014 08:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Декабрь в Беларуси начался морозной погодой. Большую часть этой недели среднесуточная температура в стране будет на 3-8 градусов ниже нормы. В ночное время синоптики обещают до минус 16, днем — до 9 ниже нуля.

Потеплеет лишь к выходным. На территорию Республики начнет поступать более теплый и влажный воздух с юга Европы. Морозы ослабнут, зато увеличится количество осадков. Ожидается снег, временами мокрый, местами образуется гололед. На отдельных участках дорог гололедица. В дневные часы столбик термометра поднимется до плюс 2 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Погода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Минская школа № 127 экстренно закрыта из-за прогнувшегося потолка в спортзале и трещины в стене
01 декабря 2014 18:06

Минская школа № 127 экстренно закрыта из-за прогнувшегося потолка в спортзале и трещины в стене

1 декабря в Минске вспоминали маршала Георгия Жукова и октябрят принимали в ряды пионеров
01 декабря 2014 17:44

1 декабря в Минске вспоминали маршала Георгия Жукова и октябрят принимали в ряды пионеров

По случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом в Минской области прошла масштабная профилактическая акция
01 декабря 2014 14:05

По случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом в Минской области прошла масштабная профилактическая акция