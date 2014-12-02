Погода в Беларуси: ожидается до минус 16

Новости Беларуси. Декабрь в Беларуси начался морозной погодой. Большую часть этой недели среднесуточная температура в стране будет на 3-8 градусов ниже нормы. В ночное время синоптики обещают до минус 16, днем — до 9 ниже нуля.

Потеплеет лишь к выходным. На территорию Республики начнет поступать более теплый и влажный воздух с юга Европы. Морозы ослабнут, зато увеличится количество осадков. Ожидается снег, временами мокрый, местами образуется гололед. На отдельных участках дорог гололедица. В дневные часы столбик термометра поднимется до плюс 2 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.