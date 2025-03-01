В Беларуси валовой сбор рапса вырос почти в 1,5 раза. Что выпускают на его основе, кроме масла?

На прилавках магазинов должно быть больше отечественного. Тем более, что в Беларуси делают продукты, которые не уступают зарубежным. Например, из рапса. Каждый год в стране наращивают объемы его намолота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня из этой культуры производят масло, которое можно использовать вместо подсолнечного или оливкового. И потенциал продукта еще до конца не раскрыт, наши потребители только входят во вкус. А вот за рубежом его уже полюбили.