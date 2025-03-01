В Беларуси валовой сбор рапса вырос почти в 1,5 раза. Что выпускают на его основе, кроме масла?
На прилавках магазинов должно быть больше отечественного. Тем более, что в Беларуси делают продукты, которые не уступают зарубежным. Например, из рапса. Каждый год в стране наращивают объемы его намолота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня из этой культуры производят масло, которое можно использовать вместо подсолнечного или оливкового. И потенциал продукта еще до конца не раскрыт, наши потребители только входят во вкус. А вот за рубежом его уже полюбили.
Черное белорусское золото. Сегодня рапс – одна из самых ходовых культур в нашем сельском хозяйстве. За последние 4 года валовой сбор вырос почти в полтора раза. Причин этому несколько. Культура хорошо влияет на структуру почвы, а еще это ценная кормовая добавка и основа для целого ряда продуктов питания.
Галина Ильина, главный технолог управления по производству продуктов питания концерна «Белгоспищепром»:
Рапс – это вообще одна из самых важных культур в мире. Многие страны мировые относят его к стратегической культуре. Если говорить про лидеров по производству рапсового масла, то лидерство занимают страны Евросоюза, затем немножко отстает Китай, третье место – это Канада, Индия, и Российская Федерация занимает в этом рейтинге пятое место. Беларусь 10-е.
Только за последние несколько лет реализация рапсового масла на внутренний рынок выросла в два раза.
Артем Шукалович, корреспондент:
Сегодня рапсовое масло – это не только импортозамещающий и полезный самостоятельный продукт. На его основе выпускают различные соусы, спреды и, например, вот такой майонез.
На этом столичном заводе рапсовое масло уже занимает пятую часть всего производства. Постоянно расширяется ассортимент. Здесь и разные соусы, и рапсовое масло с прованскими травами. Объемы производства на предприятии будут наращивать за счет установки современных линий.
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