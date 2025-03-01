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В Беларуси валовой сбор рапса вырос почти в 1,5 раза. Что выпускают на его основе, кроме масла?

01 марта 2025 16:51
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На прилавках магазинов должно быть больше отечественного. Тем более, что в Беларуси делают продукты, которые не уступают зарубежным. Например, из рапса. Каждый год в стране наращивают объемы его намолота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня из этой культуры производят масло, которое можно использовать вместо подсолнечного или оливкового. И потенциал продукта еще до конца не раскрыт, наши потребители только входят во вкус. А вот за рубежом его уже полюбили.

В Беларуси валовой сбор рапса вырос почти в 1,5 раза. Что выпускают на его основе, кроме масла?-2

Черное белорусское золото. Сегодня рапс – одна из самых ходовых культур в нашем сельском хозяйстве. За последние 4 года валовой сбор вырос почти в полтора раза. Причин этому несколько. Культура хорошо влияет на структуру почвы, а еще это ценная кормовая добавка и основа для целого ряда продуктов питания.

В Беларуси валовой сбор рапса вырос почти в 1,5 раза. Что выпускают на его основе, кроме масла?-4

Галина Ильина, главный технолог управления по производству продуктов питания концерна «Белгоспищепром»:
Рапс – это вообще одна из самых важных культур в мире. Многие страны мировые относят его к стратегической культуре. Если говорить про лидеров по производству рапсового масла, то лидерство занимают страны Евросоюза, затем немножко отстает Китай, третье место – это Канада, Индия, и Российская Федерация занимает в этом рейтинге пятое место. Беларусь 10-е.

В Беларуси валовой сбор рапса вырос почти в 1,5 раза. Что выпускают на его основе, кроме масла?-6

Только за последние несколько лет реализация рапсового масла на внутренний рынок выросла в два раза.

В Беларуси валовой сбор рапса вырос почти в 1,5 раза. Что выпускают на его основе, кроме масла?-8

Артем Шукалович, корреспондент:
Сегодня рапсовое масло – это не только импортозамещающий и полезный самостоятельный продукт. На его основе выпускают различные соусы, спреды и, например, вот такой майонез.

В Беларуси валовой сбор рапса вырос почти в 1,5 раза. Что выпускают на его основе, кроме масла?-10

На этом столичном заводе рапсовое масло уже занимает пятую часть всего производства. Постоянно расширяется ассортимент. Здесь и разные соусы, и рапсовое масло с прованскими травами. Объемы производства на предприятии будут наращивать за счет установки современных линий.

Подробнее в видеоматериале.

# Продукты питания

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