Более 250 человек из Минска и Минской области 15 ноября пополнили ряды Вороженных Сил

Новости Беларуси. 15 ноября более 250 человек из Минска и Минской области пополнили ряды Вороженных Сил. Пока новобранцы выглядят немного смешно и неуклюже. Команды вроде бы знают, но не все выполняют правильно. Молодое пополнение напутствуют ветераны, представители местной власти и военное командование, сообщили в программе «Столичное телевидение».

Попрощаться, как минимум на месяц, пришли и родственники, а также друзья.

Сергей Пузаков, заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления генерального штаба:

Сегодня они будут отравлены в воинские части сил специальных операций, роту почетного караула, механизированные соединения и войска связи.

Все они, может быть, сегодня немного скованы, в ожидании перемен. Конечно, перемены у них произойдут. Но, я уверен, в своих новых коллективах они найдут новых друзей, именно тех друзей, с которыми их дружба будет связывать еще очень и очень долго.

Свыше 36 тысяч молодых людей со службой повременят. Отсрочку давали только для продолжения образования, по семейным обстоятельствам и здоровью. Уклонистов же в этот раз не более 1%.