В Минске начали строительство Международного финансового центра. Владимир Кухарев: «Это для Беларуси актуально»

Новости Беларуси. Новый толчок для экономики страны. В Минске началось строительство Международного финансового центра, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Он станет сердцем многофункционального комплекса «Минск Мир», а заодно и центром притяжения крупных инвесторов со всего мира. Кроме того, именно Международный финансовый центр выступит катализатором экономического развития города и всей страны, в том числе благодаря созданию новых рабочих мест.

О серьезных целях и большом потенциале новостройки в нашем репортаже. Столица развивается большими темпами. Белорусов давно приучили: активно и современно – это в Минске. В «Минск Мире» делают акцент еще на удобство и комфорт. Международный финансовый центр – новый шаг не только для города, но и для всей страны. Он станет сердцем нового столичного района «Минск Мир» и дополнит концепцию «город в городе».

Вибор Мулич, председатель совета директоров компании Dana Holdings:

Это первый этап, затем еще квартал, чтобы расширить финансовый центр.

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:

Здание финансового центра – это для республики актуально, потому что и архитектура соответствующая, и та же высотность. Станет центром притяжения финансовых кругов бизнеса, чтобы здесь можно было организовывать международные мероприятия.

Вибор Мулич:

Спрос будет большой у иностранных инвесторов, мы это знаем. Даже сейчас, когда кризис по всему миру и в арабском мире. Мы знаем, что они очень сильно заинтересованы. Владимир Кухарев:

Надо максимально использовать ситуацию для того, чтобы мы сумели в кратчайшие сроки создать этот центр и уже заранее вести переговоры с представителями международного бизнеса.

При проектировании центра в первую очередь учитывался мировой опыт строительства. Поэтому уже сейчас можно быть уверенным – результат оправдает все самые смелые ожидания.

Владимир Кухарев:

Всем необходимым обеспечим. В основном, будут использоваться белорусские строительные материалы. Вибор Мулич:

Планируем в этом году около 100 миллионов долларов инвестировать.

Владимир Кухарев:

Это серьезные инвестиции, поэтому надо сделать все для того, чтобы их освоить уже в текущем году. Это очень важный объект, и он в ближайшее время должен показать, что Беларусь является страной, в которой можно совершать крупные сделки, в которой могут работать представители самого крупного международного бизнеса. И я думаю, это даст серьезный толчок для движения нашей экономики.

По соседству с международным центром уже осенью достроят первый жилой квартал «Эмиратс Люкс». Дома с панорамным остеклением, скоростные лифты, просторные лобби вместо подъездов, свободная планировка квартир. Но главное – удобная инфраструктура.

Владимир Кухарев:

Правительство работает вместе с инвестором. Сегодня каких-либо препятствий для оперативных работ нет. Это хороший опыт для белорусских строителей. То количество зданий – жилой фонд и административные, и паркинг – они возводятся белорусскими строителями, в основном с использованием белорусских материалов. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество – это очень важно сегодня. Для строителей важно иметь работу. Здесь мы видим хорошие перспективы. При строительстве жилья используются совершенно другие подходы. Мы видим, что максимально создаются условия для людей, которые будут здесь проживать. Это дворы без машин, хорошие детские площадки. Ведется строительство метро в соответствии с графиком. Мы планируем, что в течение двух лет будет ветка полностью завершена.

3 миллиона квадратных метров жилой недвижимости и коммерческих помещений – это площади, которые будут вскоре возведены в комплексе «Минск Мир». Строительство идет в 14 кварталах. В 9 из них квартиры уже в продаже.

При этом застройщик сделал все возможное, чтобы мечта о собственной квартире осуществилась у каждой белорусской семьи с постоянным доходом. Финансовые инструменты для покупки выгодные и понятные.