В Минске начали отключать горячую воду, в больницах установили бойлеры

Новости Беларуси. В Минске начинается сезон отключения горячей воды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В 2020 году к текущим работам приступили значительно позже: весна не радовала теплой погодой.
Новости Беларуси. В Минске начинается сезон отключения горячей воды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В 2020 году к текущим работам приступили значительно позже: весна не радовала теплой погодой.
Кстати, в списке потребителей, которым уже отключили воду, есть учреждения здравоохранения. Но городские службы заранее предусмотрели этот момент и оснастили организации бойлерами, так что горячая вода там будет.
К слову, проводить испытания и ремонт сетей летом необходимо, так как это гарантия бесперебойного снабжения многоэтажек горячей водой и теплом в холодный период.
Александр Драгун, главный инженер филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:
В соответствии с нормативными документами все трубопроводы тепловых сетей должны быть подвергнуты испытаниям повышенным давлением не менее 16 атмосфер. Все выявленные повреждения на трубопроводах и оборудовании будут устранены. Все это делается с целью подготовки оборудования к прохождению осенне-зимнего максимума.
В Минске сейчас более 1 200 километров тепловых сетей. За лето все проверят и устранят неполадки. Продлятся работы до 15 сентября.