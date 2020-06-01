В Минске начали отключать горячую воду, в больницах установили бойлеры

Новости Беларуси. В Минске начинается сезон отключения горячей воды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В 2020 году к текущим работам приступили значительно позже: весна не радовала теплой погодой.

Кстати, в списке потребителей, которым уже отключили воду, есть учреждения здравоохранения. Но городские службы заранее предусмотрели этот момент и оснастили организации бойлерами, так что горячая вода там будет.

К слову, проводить испытания и ремонт сетей летом необходимо, так как это гарантия бесперебойного снабжения многоэтажек горячей водой и теплом в холодный период.

Александр Драгун, главный инженер филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:

В соответствии с нормативными документами все трубопроводы тепловых сетей должны быть подвергнуты испытаниям повышенным давлением не менее 16 атмосфер. Все выявленные повреждения на трубопроводах и оборудовании будут устранены. Все это делается с целью подготовки оборудования к прохождению осенне-зимнего максимума.