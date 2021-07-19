В Минске можно будет полетать на воздушном шаре. На какую высоту он будет подниматься?

Новости Беларуси. Увидеть Минск с высоты. В центре столицы вскоре можно будет полетать на воздушном шаре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пробный пуск «небесного корабля» успешно провели поздно вечером в пятницу, 16 июля, на стадионе «Динамо». Конструкция поднялась на 50-метровую высоту, продолжительность полета составила 10 минут.

Для взлета необходимы определенные условия.

Например, оборудованная посадочная площадка, ветер не более 4 м/с и ясная погода. Полет абсолютно безопасен – шар закреплен специальными тросами.