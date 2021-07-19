Ярмарка вакансий 20 июля пройдёт в Минске. Предложат более 100 вакансий

Новости Беларуси. 20 июля в Минске пройдет специализированная мини-ярмарка вакансий. Соискателям предложат более 100 свободных рабочих мест, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. 20 июля в Минске пройдет специализированная мини-ярмарка вакансий. Соискателям предложат более 100 свободных рабочих мест, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В мероприятии примут участие Республиканский центр физического воспитания и ряд строительных организаций. Среди вакансий – экономист, главный бухгалтер, каменщик, штукатур, облицовщик-плиточник.
Минчане, которые хотят найти работу, должны захватить с собой в городской центр занятости на Берестянской паспорт, трудовую книжку и документ об образовании.
Ярмарка пройдет с 10:00 до 12:00.