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Ярмарка вакансий 20 июля пройдёт в Минске. Предложат более 100 вакансий

19 июля 2021 14:59
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Новости Беларуси. 20 июля в Минске пройдет специализированная мини-ярмарка вакансий. Соискателям предложат более 100 свободных рабочих мест, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ярмарка вакансий 20 июля пройдёт в Минске. Предложат более 100 вакансий-1

В мероприятии примут участие Республиканский центр физического воспитания и ряд строительных организаций. Среди вакансий – экономист, главный бухгалтер, каменщик, штукатур, облицовщик-плиточник.

Ярмарка вакансий 20 июля пройдёт в Минске. Предложат более 100 вакансий-4

Минчане, которые хотят найти работу, должны захватить с собой в городской центр занятости на Берестянской паспорт, трудовую книжку и документ об образовании.

Ярмарка пройдет с 10:00 до 12:00.

# Занятость в Беларуси # общество # Фотофакт

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