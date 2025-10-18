В Минске молодожёнам вручили подарки в честь Недели родительской любви

С любовью и заботой. В Минске молодоженам вручили подарки в честь Недели родительской любви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С любовью и заботой. В Минске молодоженам вручили подарки в честь Недели родительской любви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представители общественного объединения «Белая Русь» поздравили 18 октября более 40 пар, которые регистрировали брак сегодня. Молодоженам вручили не только цветы, но и полезные для семейного быта подарки. В их адрес звучали теплые слова поддержки и напутствия.
Елена Бартош, жительница Минска:
Сюрприз – это всегда удивительно и неожиданно. И, конечно, мы не ожидали такого. И, естественно, нам очень понравилось.
Анастасия Кимстач, заместитель председателя Фрунзенской районной организации Минска РОО «Белая Русь»:
Конечно же, для молодых это было очень большое удивление, что общественное объединение «Белая Русь» сегодня пришло поздравить молодоженов с их праздником. Это большое удивление. Для нас будет очень приятно встретиться с молодоженами еще раз в торжественной обстановке. Ведь самое главное это что? Это рождение ребеночка у молодых. И мы точно так же будем поздравлять молодоженов с рождением их первенца.
Внимательное отношение к традиционным ценностям со стороны государства и общественности дает результаты. С начала 2025 года только в Минске зарегистрировано свыше 12 тысяч браков.