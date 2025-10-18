В Минске молодожёнам вручили подарки в честь Недели родительской любви

Представители общественного объединения «Белая Русь» поздравили 18 октября более 40 пар, которые регистрировали брак сегодня. Молодоженам вручили не только цветы, но и полезные для семейного быта подарки. В их адрес звучали теплые слова поддержки и напутствия.

Елена Бартош, жительница Минска: Сюрприз – это всегда удивительно и неожиданно. И, конечно, мы не ожидали такого. И, естественно, нам очень понравилось.

Анастасия Кимстач, заместитель председателя Фрунзенской районной организации Минска РОО «Белая Русь»:

Конечно же, для молодых это было очень большое удивление, что общественное объединение «Белая Русь» сегодня пришло поздравить молодоженов с их праздником. Это большое удивление. Для нас будет очень приятно встретиться с молодоженами еще раз в торжественной обстановке. Ведь самое главное это что? Это рождение ребеночка у молодых. И мы точно так же будем поздравлять молодоженов с рождением их первенца.

Внимательное отношение к традиционным ценностям со стороны государства и общественности дает результаты. С начала 2025 года только в Минске зарегистрировано свыше 12 тысяч браков.