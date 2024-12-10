В ГУВД Мингорисполкома прошёл день открытых дверей

Узнать больше о работе милиции. День открытых дверей ГУВД Мингорисполкома собрал учеников столичных школ и воспитанников военно-патриотических клубов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ребятам рассказали о порядке поступления в Академию МВД и особенностях службы правоохранителей. А также продемонстрировали выставку техники и вооружения. Особые впечатления молодые люди получили от выступления кинологов со служебными собаками. Также свои навыки продемонстрировали бойцы ОМОНа.

Иван Яновский, учащийся гимназии № 18 Минска: Всегда интересно узнать, как работают наши правоохранительные органы, рутину их работы.

Антон Бешта, учащийся гимназии № 18 Минска: Я являюсь выпускником 11 класса, пытаюсь посмотреть все варианты, куда можно пойти в будущем работать, чтобы продолжить где-то свое дальнейшее обучение. Может, после этого дня открытых дверей в УВД своего района я захочу работать.

Дмитрий Хотько, начальник отдела кадров ГУВД Мингорисполкома:

Такие мероприятия проводятся у нас ежегодно, в большом количестве. Потому что интерес со стороны учащихся средних специальных учебных заведений, средних учебных заведений достаточно высокий. В период проведения таких акций ребята знакомятся с деятельностью органов внутренних дел, непосредственно общаясь с сотрудниками практических подразделений.

Подобные мероприятия – уникальная возможность познакомиться с деятельностью сотрудников органов внутренних дел и определиться с будущей профессией.