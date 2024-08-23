Более 13 тысяч многодетных семей Минска получили матпомощь к школе

Поддержка многодетных в приоритете у государства. Только в Минске материальную помощь на подготовку к учебному году получили уже порядка 13 тысяч семей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Тем, кто воспитывает трех и более ребят, пособия выплачиваются на каждого школьника. Это не зависит от доходов родителей. Сумма составляет 30 % от бюджета прожиточного минимума. Сейчас это 130 рублей. К слову, выплаты многодетным будут осуществляться до 25 августа.