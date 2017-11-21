В Минске изменится расписание транспорта и добавится 10-12 новых маршрутов перед Европейскими играми

А около мест проведения соревнований обустроят дополнительные стоянки и удобные остановки.

Новости Беларуси. Без труда добраться до главных спортивных площадок вторых Евроигр болельщикам позволит обновленное расписание, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Валерий Шкуратов, директор ГУ «Столичный транспорт и связь»:

Будет предусмотрено создание транспортных узлов в местах проведения игр. В первую очередь это студенческая деревня, там необходимо будет разместить не менее 30 автобусов, создать им условия для посадки и высадки, места отдыха.

Мы будем обустраивать выделенные полосы разметкой, по которой будет двигаться общественный транспорт. Это большая работа, которая потребует разработки схем, карт, справочников. Как минимум на трех языках они будут разработаны.