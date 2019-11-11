Самое большое в Европе. В Несвижском районе обнаружили поселение сусликов

Новости Беларуси. Колония сусликов в Несвижском районе может быть признана самой крупной в Европе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Их территория поселения – более 100 гектаров около деревни Юшевичы. Здесь специалисты насчитали около 600 особей. Напомним, суслик занесен в Красную книгу и находится на грани исчезновения.





Григорий Янута, ведущий научный сотрудник Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам:

Отношение к суслику у нас в стране изменялось. Если брать 70-е – считалось, что приносил большой ущерб сельскому хозяйству. Однако с конца 80-х их численность уменьшилась. В настоящее время вид находится под охраной. Основные факторы угрозы – хищники и изменение биоценоза, в частности, недовыпас скота либо разрушение мест обитания