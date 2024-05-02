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В Минске готов к сдаче новый корпус 4-й городской клинической больницы

02 мая 2024 18:03
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Новости Беларуси. В Минске завершили возведение нового корпуса 4-й городской клинической больницы. В ближайшее время начнут принимать первых пациентов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске готов к сдаче новый корпус 4-й городской клинической больницы-1

В девятиэтажной пристройке разместилось нефрологическое и три урологических отделения, а также гемодиализа. Будут работать радиоизотопная и клинико-диагностическая лаборатории, кабинет КТ. Корпус рассчитан на 179 коек. Созданы максимально комфортные условия для пациентов. Здесь преимущественно одно- и двухместные палаты с санузлами и душевыми. Сердце медучреждения – оперблок, в котором разместилось 7 операционных, в том числе с рентген-излучением.

В Минске готов к сдаче новый корпус 4-й городской клинической больницы-4

Андрей Борисов, главный врач 4-й городской клинической больницы имени Н.Е. Савченко:
Будет выполняться широкий спектр оперативных вмешательств. Прежде всего это дистанционная литотрипсия, для которой будет использоваться тоже новое оборудование, широко будут применяться лазерные технологии. Это гольмиевые и тулиевые современные лазеры, которые позволят наряду с традиционной методикой дистанционной литотрипсии проводить лазерную нефролитотрипсию.

Минск постоянно прирастает новыми учреждениями здравоохранения. Так, в апреле стартовало строительство нового здания инфекционной больницы. Оно разместится в районе Долгиновского тракта возле РНПЦ психического здоровья. Медучреждение будет состоять из главного и четырех палатных корпусов, а также здания для лечения особо опасных инфекций.

В Минске готов к сдаче новый корпус 4-й городской клинической больницы-7

Святослав Вельгин, заместитель главного врача Городской клинической инфекционной больницы:
Запланировано строительство новой инфекционной больницы мощностью 240 койко-мест, из них 18 реанимационных мест, 8 отделений будет по 30 коек, это для различных профилей инфекционных заболеваний. И фишка будет – 6 коек, отделение будет законсервированное на случай возникновения осложнения эпидемической ситуации в виде особо опасных инфекций.

Параллельно начато строительство и нового здания наркологического центра, который позволит централизовать всю наркологическую службу города. Ввести в эксплуатацию медучреждения планируют в 2026 году.

# Учреждения здравоохранения # общество # Андрей Борисов # Святослав Вельгин # Новости Минска и Минской области

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