В Минске готов к сдаче новый корпус 4-й городской клинической больницы

Новости Беларуси. В Минске завершили возведение нового корпуса 4-й городской клинической больницы. В ближайшее время начнут принимать первых пациентов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В девятиэтажной пристройке разместилось нефрологическое и три урологических отделения, а также гемодиализа. Будут работать радиоизотопная и клинико-диагностическая лаборатории, кабинет КТ. Корпус рассчитан на 179 коек. Созданы максимально комфортные условия для пациентов. Здесь преимущественно одно- и двухместные палаты с санузлами и душевыми. Сердце медучреждения – оперблок, в котором разместилось 7 операционных, в том числе с рентген-излучением.

Андрей Борисов, главный врач 4-й городской клинической больницы имени Н.Е. Савченко:

Будет выполняться широкий спектр оперативных вмешательств. Прежде всего это дистанционная литотрипсия, для которой будет использоваться тоже новое оборудование, широко будут применяться лазерные технологии. Это гольмиевые и тулиевые современные лазеры, которые позволят наряду с традиционной методикой дистанционной литотрипсии проводить лазерную нефролитотрипсию.

Минск постоянно прирастает новыми учреждениями здравоохранения. Так, в апреле стартовало строительство нового здания инфекционной больницы. Оно разместится в районе Долгиновского тракта возле РНПЦ психического здоровья. Медучреждение будет состоять из главного и четырех палатных корпусов, а также здания для лечения особо опасных инфекций.