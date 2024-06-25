В Минске чествовали лауреатов специальных фондов Президента

Талантливая молодежь – стратегический ресурс для поступательного развития страны. Об этом журналистам заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко перед церемонией чествования обладателей свидетельства Спецфонда Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке награжденных – два творческих коллектива и более 50 имен.

Это победители престижных предметных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей. На полях международных состязаний они успешно защитили перспективные проекты в самых разных областях: от информатики до биологии и географии. Звание лауреата Спецфонда Президента открывает перед ребятами целый ряд новых возможностей: они получают всестороннюю поддержку в развитии своих талантов. Речь не только о материальном поощрении: среди бонусов также привилегии при поступлении в вузы.

Алена Д жаноян, студентка В итебского государственного медицинского университета: Оказаться сегодня здесь в числе награжденных мне удалось благодаря победе в международном конкурсе, который проходил в 2022 году. Я занималась научной работой по созданию биологического препарата нового поколения.

Андрей Костяной, студент Белорусского государственного университета:

Я уже участвовал в олимпиадах будучи школьником. В 10 классе я участвовал в международной Жаутыковской олимпиаде, я взял там золотую медаль.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы гордимся их достижениями. Только по прошлому году наши ребята на различного рода международных олимпиадах завоевали более 41 медали, в творческих конкурсах более восьми наших представителей завоевали соответствующие почетные дипломы. Это тоже очень важное достижение.

Специальные фонды Президента существуют уже почти три десятка лет. За это время поощрение получили более 44 тысяч ребят и 4 000 педагогов, воспитавших молодые таланты.