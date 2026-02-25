В Латвии около 26 тыс. многоквартирных домов нуждаются в утеплении

В Латвии около 26 тысяч многоквартирных домов – почти две трети всего жилого фонда страны – нуждаются в утеплении. Ситуация усугубляется тем, что этой зимой счета за отопление бьют рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раньше процесс утепления шел медленно: жильцам зачастую не удавалось договориться между собой. Однако сейчас число желающих провести реновацию заметно выросло – на госпрограмму поддержки уже подали заявки 60 домов. При этом выяснилось, что финансирования не хватает ни у государства, ни у Евросоюза. Ранее Европейская комиссия выделяла на повышение энергоэффективности латвийских домов 57 миллионов евро в рамках фонда восстановления, но эти средства исчерпаны.