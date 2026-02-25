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ВС РФ взяли в плен военного ВСУ, участвовавшего в бою с танком «Алёша»

25 февраля 2026 06:59
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ВС РФ взяли в плен военного ВСУ, участвовавшего в бою с танком «Алёша»-0

Пленный украинский военнослужащий рассказал о своем участии в сражении с экипажем российского танка «Алеша» на территории Запорожской области в 2023 году, пишет ТАСС.

Военнопленный контрразведчик и агент СБУ Сергей Мыхайлов рассказал, что со стороны ВСУ «шло пять MaxxPro, два или три «Козака» и два танка». Российский танк, по его словам, «выскакивал и разбирал» из группу.

Члены экипажа танка «Алеша» во время украинского контрнаступления в 2023 году на запорожском направлении не дали пройти украинской бронегруппе, ликвидировав в неравном бою 8 единиц бронетехники противника.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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