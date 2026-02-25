Два года назад в Беларуси прошёл первый Единый день голосования

Знаковая дата – ровно два года назад политическая жизнь страны вышла на новый этап. 25 февраля 2024-го в Беларуси впервые прошел Единый день голосования – избиратели одновременно выбирали депутатов Палаты представителей и местных Советов. Эта кампания стала результатом Конституционных изменений и объединила несколько электоральных процессов в один день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спустя два года эксперты и законодатели отмечают, что новый формат полностью себя оправдал. Оптимизация процессов позволила существенно сэкономить бюджетные средства и человеческие ресурсы, которые ранее затрачивались на раздельные кампании. При этом высокая явка подтвердила – формат – «все в один день» удобен для граждан и хорошо воспринят обществом.

Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Если оценивать трудозатраты, то, конечно же, это те издержки, которые стоили этого процесса. Потому что, например, в сельском совете избиратель получал четыре бюллетени, в городе Минске, например, два. То есть понятно, что это большая работа, которая легла на плечи участковых избирательных комиссий, но, поскольку сбоев не было, поскольку организация была эффективна, люди оценили работу участковых комиссий, оценили именно экономию их ресурса, как избирателей. Поэтому, если система сработала эффективно и у людей нет жалоб, у органов госвласти нет жалоб, то можно говорить смело о том, что этот формат сегодня вписался в нашу избирательную систему.

Единый день голосования стал не просто календарной новацией, а важным этапом эволюции политической системы. Этот день эксперты называют отправной точкой масштабной электоральной кампании, которая придала импульс формированию других ключевых структур. Не только Палаты представителей и местных советов, но и Совета Республики, и, что особенно важно, Всебелорусского народного собрания.

Кроме того, Единый день голосования предоставил политическим партиям уникальный шанс направить своих кандидатов во все уровни власти с единой программой и общими подходами, что стало мощным стимулом партийному строительству Беларуси.