В Минске 7 апреля почтили память Кирилла Мазурова - видного советского партийного и государственного деятеля

Новости Беларуси. 100 лет 7 апреля исполнилось бы нашему великому земляку. 7 апреля в Беларуси вспоминали бескомпромиссного политического деятеля, героя войны и выдающегося человека.

Кирилл Трофимович Мазуров родился в Гомельской области, прошёл войну, получил тяжёлое ранение, а в мирное время восстанавливал страну. Он был одним из тех руководителей, во времена которых строилось минское метро, возводились заводы, жилые районы. Простой парень из белорусской деревни стал первым секретарём республиканского ЦК компартии, а затем и первым заместителем председателя союзного Совмина. При этом о его смелости и бескомпромиссности ходили легенды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Федорасова:

Мы знали его как прекрасного политического деятеля, оратора. Для нас это был как образец советского патриотизма.

Александр Косенко:

Были сложные времена, но он очень много сделал для простых людей. Восстанавливал Республику, построил МТЗ, МАЗ.

7 апреля — в день рождения знаменитого соотечественника цветы возложили к мемориальной доске. Она расположена на том самом здании в центре Минска, где когда-то жил Кирилл Мазуров. Почтить память земляка пришли представители власти, ветераны и молодёжь. Кто-то знал и видел Кирилла Трофимовича лично, кто-то читал о нём в учебниках истории. В честь Кирилла Мазурова в Минске названа одна из улиц.