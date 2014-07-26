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В Минске 26 июля отмечали день МЧС

26 июля 2014 18:01
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Новости Беларуси. И парад, и конкурсы, и шоу техники. Масштабный праздник  организовали сотрудники МЧС в свой профессиональный день. Торжественное мероприятие по традиции началось с возложения венка и цветов к обелиску на площади Победы. Затем по проспекту  прошел парад подразделений по Чрезвычайным ситуациям и специализированная техника. На обозрение минчанам и гостям города были представлены как современные машины, так и ретро-экземпляры. Сопровождалось шествие под музыку духовых оркестров со всех уголков Беларуси.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Мы продолжаем многолетние традиции демонстрации в день профессиональнго праздника нашей техники, наших возможностей, способностей. В основном это делаем для жителей Минска. Самое главное, чтобы люди не попадали в беду, поэтому в преддверии праздника,  в течение праздника мы больше говорим о необходимости быть внимательными.

Продолжился праздник в Парке Горького. Здесь  выступил взвод почетного караула Командно-инженерного института МЧС. Затем уже на Свислочи минчане смогли наблюдать парад плавательных средств. На воде была даже инициирована чрезвычайная ситуация с несколькими утопающими. С ней наши спасатели успешно справились. Также в  парке  прошли праздничный концерт, спортивные и развлекательные конкурсы и тематические викторины. Подарком для гурманов стали блюда из  полевой кухни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Праздничные даты # Фотофакт # Владимир Ващенко

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