В Минске 26 июля отмечали день МЧС

Новости Беларуси. И парад, и конкурсы, и шоу техники. Масштабный праздник организовали сотрудники МЧС в свой профессиональный день. Торжественное мероприятие по традиции началось с возложения венка и цветов к обелиску на площади Победы. Затем по проспекту прошел парад подразделений по Чрезвычайным ситуациям и специализированная техника. На обозрение минчанам и гостям города были представлены как современные машины, так и ретро-экземпляры. Сопровождалось шествие под музыку духовых оркестров со всех уголков Беларуси.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Мы продолжаем многолетние традиции демонстрации в день профессиональнго праздника нашей техники, наших возможностей, способностей. В основном это делаем для жителей Минска. Самое главное, чтобы люди не попадали в беду, поэтому в преддверии праздника, в течение праздника мы больше говорим о необходимости быть внимательными.

Продолжился праздник в Парке Горького. Здесь выступил взвод почетного караула Командно-инженерного института МЧС. Затем уже на Свислочи минчане смогли наблюдать парад плавательных средств. На воде была даже инициирована чрезвычайная ситуация с несколькими утопающими. С ней наши спасатели успешно справились. Также в парке прошли праздничный концерт, спортивные и развлекательные конкурсы и тематические викторины. Подарком для гурманов стали блюда из полевой кухни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.