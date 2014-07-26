Под Гомелем прошел Международный слет юных спасателей-пожарных

Новости Беларуси. Удивляли спасателей под Гомелем. Там состоялось грандиозное шоу в рамках Международного слета юных спасателей-пожарных. Белорусские спасатели продемонстрировали профессиональные навыки детям из 12 стран мира.

Кирилл и Улан знакомы уже не первый год. Оба увлечены идеей спасать людей, оба учатся в кадетских классах. Но пообщаться выходит не часто, ведь между Беларусью и Казахстаном ни много ни мало — 3 тысячи километров. Международный слёт юных спасателей-пожарных шанс встретиться.

Улан Уали, участник слета (Казахстан):

Беларусь красива, люди добрые. В беларуси мне нравится. Люди хорошие, добрые. Вот Кирилл мой друг. Мы уже два года общаемся.

Кирилл Дрозд, волонтер (Беларусь):

Самое главное — сделать дружбу между детьми, странами, чтобы показать, допустим, МЧС Беларуси другим странам.

Две недели плечом к плечу россияне и украинцы, сербы и американцы. Общая идея объединяет на белоруской земле юношей и девушек со всего мира вот уже в 12 раз. Командир пожарной бригады из американского города Честер Ричард Энтоин тушил башни близнецы в Нью-Йорке. А в Гомель приехал вместе со своей дочерью Холли.

Ричард Энтоин, участник слёта (США):

Да, есть много отличий в работе спасателей у нас и в Беларуси. Прежде всего, что в США всю эту работу выполняет не одна, а несколько отдельных служб. Моя оценка всему увиденному — 10 баллов из 10. Это было невероятно, что показывали ваши ребята сегодня.

А вот этот «американский» спасатель в Беларуси чувствует себя как дома. Глеб Журавлёв родом из белорусского Гродно. Внутри крупнейшего в мире серийного транспортного вертолёта МИ-26, стоящего на вооружении белорусского МЧС, тринадцатилетний житель штата Ньюгемпшир мечтает о карьере спасателя.

Глеб Журавлёв, участник слёта (США):

Я люблю Беларусь. Это моя Родина. Я люблю этих людей, потому что они добрые и готовы все друг другу отдать. Даже если это соревнования, но всё равно все относятся по-дружески друг к другу.

Единственная на слёте девичья команда представила Польшу. И пусть девушки уступили юношам в турнирной таблице, в полученных эмоциях недостатка они не испытали. Из Беларуси наши соседки, по их собственному признанию, увозят массу позитива.

Доменика Данилюк, участник слёта (Польша):

Нам очень здесь понравилось. Беларусь прекрасная страна. Люди очень дружные. Всегда очень много впечатлений.

Что же касается турнирной таблицы, то первое место на 12 Международном слете юных спасателей-пожарных завоевали хозяева соревнований — учащиеся Гомельского лицея МЧС. Вторыми стали Россияне, третье место у сборной Армении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.