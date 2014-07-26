Профессия - продавец: где получить образование и что сегодня собой представляет торговая сеть Минска?

Новости Беларуси. Делать покупки всегда приятно. Включаем ли мы фантазию, или ищем что-то простое - не важно, главное, если мы в чем-то сомневаемся, нам всегда поможет квалифицированный специалист — продавец.

За многие десятилетия развития торговли в столице появилось больше возможностей, больше рабочих мест, а значит и больше тех, кто порой без выходных и праздничных дней трудится за прилавками.

Завтра, 27 июля эти люди отмечают свой профессиональный праздник — День работников торговли. А сегодня у в гостях у ведущей программы «Большой город» на СТВ Нина Емельянова, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома, и Наталья Левкевич, директор Минского государственного профессионально-технического колледжа торговли.

Белорусская торговля готовится отметить юбилей — 90 лет! Почти вековая история. Насколько мы шагнули вперед за это время? Ведь раньше такие слова как гиппермаркеты и торговые центры были сродни нереальности. Еще в 19 веке люди не знали о том, что такое супермаркет. Что уже говорить о распродажах и сезонных скидках!

Как давно Беларусь пришли к такой практике? Что сегодня предлагают отечественные магазины? Сколько нужно потратить денег, чтобы одеть ребенка в школу?

На эти многие другие вопросы вы найдете ответы в этом выпуске программы «Большой город» на СТВ!