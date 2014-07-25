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26 и 27 июля в Минске будет закрыто движение на отдельных участках улиц

25 июля 2014 18:57
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Новости Беларуси.  26 и 27 июля минским водителям придется исключить из маршрутов улицу Кальварийскую. На участке от улицы Скрыганова до  Гусовского дорожники будут укладывать асфальт. Временно изменится и работа троллейбусов.  Однако для удобств горожан организуют временные автобусные маршруты № 904 и 957.

Кроме того, завтра в дорожную обстановку торжественно вмешаются столичные спасатели. В центре города пройдет парад в честь Дня пожарной службы. Почти на час закроют для движения отдельные участки улицы Янки Купалы и проспекта Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Общественный транспорт

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