В Минске 22 февраля пройдет торжественное собрание и концерт, посвящённые Дню защитников Отечества

Новости Беларуси. День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. В канун 23 февраля сегодня, 22 февраля, в Минске пройдет торжественное собрание и концерт, посвящённые празднику. Во Дворец республики приглашены представители практически всех родов войск.

Также сегодня в Беларуси стартует республиканская акция «К защите Отечества готов!». Во всех регионах на протяжении недели пройдут встречи молодежи с представителями воинских частей, состоятся соревнования по допризывной подготовке.

Такая акция проводится уже в пятый раз. За её ходом можно следить в онлайн-дневнике на интернет-портале «Молодежь Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.