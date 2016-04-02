Новости Беларуси. Весна время обновления и благоустройства. В Минске 2 апреля десятки жителей помогали коммунальным службам в уборке улиц.

Так, в Московском районе к сезону обустраивали парк имени Павлова. Вдоль дорожек здесь появились новые скамейки и урны, кипела работа по уборке прошлогодней листвы. Представители общественных организаций, молодежь и ветераны - каждый на субботнике вносит свой вклад в общее дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане:

Свежий воздух, общение. Все занимаются одним делом.

Все вышли. Первый раз за зиму, поэтому прекрасно.

Нина Черняк, заместитель председателя общественного объединения ветеранов Московского района Минска:

Все приезжают в Беларусь и говорят, что Беларусь самая чистая, самая красивая и цветущая. А кто, если не мы, будет это делать? Только вместе — наша молодежь, руководство и ветераны, конечно, в первых рядах.

А вот в Бресте сегодня наводили порядок не только на улицах и в жилых кварталах. Мусор собирали с поверхности реки Муховец. Первую в нынешнем сезоне экологическую акцию провела молодёжь.