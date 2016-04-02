Прямой эфир

В Минске 2 апреля десятки жителей помогали коммунальным службам в уборке улиц

02 апреля 2016 11:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Весна время обновления и благоустройства. В Минске 2 апреля десятки жителей помогали коммунальным службам в уборке улиц.

Так, в Московском районе к сезону обустраивали парк имени Павлова. Вдоль дорожек здесь появились новые скамейки и урны, кипела  работа по уборке прошлогодней листвы. Представители общественных организаций, молодежь и ветераны - каждый на субботнике вносит свой вклад в общее дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Минчане:
Свежий воздух, общение. Все занимаются одним делом.

Все вышли. Первый раз за зиму, поэтому прекрасно.

Нина Черняк, заместитель председателя общественного объединения ветеранов Московского района Минска:
Все приезжают в Беларусь и говорят, что Беларусь самая чистая, самая красивая и цветущая. А кто, если не мы, будет это делать? Только вместе — наша молодежь, руководство и ветераны, конечно, в первых рядах.  

А вот в Бресте сегодня наводили порядок не только на улицах и в жилых кварталах. Мусор собирали с поверхности реки Муховец. Первую в нынешнем сезоне экологическую акцию провела молодёжь.

# общество # Субботники в Беларуси # Нина Черняк

Другие новости рубрики

Все новости
Прямые телефонные линии: отмечают уменьшение количества обращений
02 апреля 2016 11:24

Прямые телефонные линии: отмечают уменьшение количества обращений

Оранжевый уровень опасности: по восточной части Беларуси - ветер до 20 м/с
02 апреля 2016 11:23

Оранжевый уровень опасности: по восточной части Беларуси - ветер до 20 м/с

1/8 финала Международной лиги КВН (01.04.2016)
01 апреля 2016 20:48

1/8 финала Международной лиги КВН (01.04.2016)