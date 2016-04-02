Прямые телефонные линии: отмечают уменьшение количества обращений

Новости Беларуси. Прямые телефонные линии с населением прошли во всех регионах Беларуси. В Брестском горисполкоме 2 апреля приняли порядка 40 звонков. Большинство из них касалось ремонта дорог и благоустройства территорий. Значительно уменьшилось количество обращений, касающихся оплаты коммунальных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Клец, заместитель председателя Брестского облисполкома:

Я думаю, что скоро исчезнут вопросы по повышению тарифов на ЖКУ. Потому что это процесс, который только произошел. Он людей еще волнует. Вопросы обеспечения после зимы ремонта дорожного покрытия – они тоже снимутся, потому что налаживается погода. И есть техническая возможность обслуживания дорог, дорожного полотна. Эти работы вовсю ведутся.