В Минске 19 декабря откроется выставка достижений «Моя Беларусь». Экспозиция разместится в международном выставочном центре BELEXPO и будет работать до 23 февраля. Организаторы рассчитывают, что за два месяца ее смогут посетить все, кто хочет увидеть, чем сегодня живет и гордится страна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году выставка разделена на три тематических блока. Первый – инсталляции и фотозоны. Центральным объектом станет большая карта Беларуси со знаковыми сооружениями, возведенными за годы независимости. Во втором блоке, который разместится в большом зале, посетителей ждут 8 крупных локаций, посвященных ключевым отраслям экономики и сферам развития страны. Третий блок займет малый зал – здесь представят экспозицию, раскрывающую природную красоту и туристический потенциал Беларуси.

Идея создать в новом выставочном центре постоянно действующую экспозицию достижений неоднократно звучала от Президента Александра Лукашенко. Как подчеркивал глава государства, такая площадка должна стать своеобразным музеем успехов страны, куда в любое время смогут прийти люди, особенно молодежь, чтобы увидеть результаты труда белорусских специалистов. Подобный формат уже был опробован в BELEXPO в конце прошлого – начале этого года и вызвал большой интерес: выставку тогда посетили около 350 тысяч человек, включая туристов и гостей Беларуси.