«Скорая» – в режиме повышенной готовности. Как будут работать медучреждения Минска в выходные и праздничные дни мая?

Новости Беларуси. Медучреждения Минска изменили график работы в выходные и праздничные дни в мае, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, поликлиники, организации переливания крови, аптеки и санэпидцентры 30 апреля и 2 мая будут работать по графику субботы, 1 и 3 мая – по графику праздничного дня. Больницы и РНПЦ 2 мая проведут в режиме рабочего дня, 1 и 3 – по графику праздничного. Несмотря на выходные, в медучреждениях обеспечат непрерывность лечебного процесса. Традиционно служба скорой помощи будет работать в режиме повышенной готовности.