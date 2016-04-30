В Минск к началу вечерней службы доставят Благодатный огонь из Иерусалима

Новости Израиля. В главный православный белорусский храм из Иерусалима к началу вечерней службы доставят Благодатный огонь от Гроба Господня. В Минск он прибудет специальным авиарейсом.

Снисхождение огня иначе как чудом не называют. Его ждали десятки тысяч верующих. Среди паломников в Иерусалиме были и белорусы, в том числе делегация от православной церкви нашей страны. О событии, которое происходит только раз в году — в Великую субботу в храме Гроба Господня.

Свидетелями этого момента стали десятки тысяч паломников. Патриарх Иерусалимский передал огонь от свечи к свече собравшимся в храме людям. Святой свет, именно так его называют в самом Иерусалиме, сходит в Великую субботу накануне православной Пасхи на месте погребения и воскресения Иисуса Христа.

Храм Гроба Господня делят шесть христианских церквей: армянская, греко-православная, католическая, коптская, сирийская, эфиопская. Самые ранние упоминания о восхождении благодатного огня датированы IV веком. За всю историю ожидание предпасхального чуда длилось от пяти минут до нескольких часов. Перед этим храм Гроба Господня, который вмещает 10 тысяч человек, начинает озаряться вспышками света. Первый огонь сходит в Кувуклии, гробе Господнем: возгораются лампадка с маслом и 33 свечи.

На время схождения огня церковь с патриархом внутри опечатывается. Иногда свечи в этот момент самовозгараются и в руках верующих. Первые 10 минут горения Благодатный огонь не обжигает, а воск от свечей, попавший на одежду, невозможно вывести. Также Благодатный огонь ни разу не становился причиной пожара.

Узнать же природу данного явления никому пока так и не удалось. Христиане верят в его божественное происхождение и в то, что он возгорается по молитвам паломников и православного патриарха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.