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КГК принимает сообщения по вопросам ликвидации последствий непогоды

08 августа 2024 06:20
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Качество уборки урожая и ликвидация последствий урагана. Конкретные задачи по этим направлениям поставил Президент в ходе селекторного совещания почти три недели назад. Сообщения о проблемных вопросах принимают в комитете госконтроля. Горячая линия открыта сегодня, 8 августа, и завтра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КГК принимает сообщения по вопросам ликвидации последствий непогоды-1

По короткому номеру 191 жители пострадавших от стихии регионов могут сообщить в том числе о неподключении к электроснабжению домовладений, отсутствии порядка на территориях населенных пунктов, автодорогах, нерасторопности при расчистке лесных массивов, недостатке техники и оборудования для этого, игнорировании местными властями сообщений о возникших проблемах в связи с непогодой и других нерешенных вопросах.

Звонки принимаются с 9 до 13 и с 14 до 17 часов. Информацию с фото и видео также можно отправить в чат-бот Telegram-канала КГК.

# Комитет госконтроля # общество

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