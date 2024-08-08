КГК принимает сообщения по вопросам ликвидации последствий непогоды

Качество уборки урожая и ликвидация последствий урагана. Конкретные задачи по этим направлениям поставил Президент в ходе селекторного совещания почти три недели назад. Сообщения о проблемных вопросах принимают в комитете госконтроля. Горячая линия открыта сегодня, 8 августа, и завтра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По короткому номеру 191 жители пострадавших от стихии регионов могут сообщить в том числе о неподключении к электроснабжению домовладений, отсутствии порядка на территориях населенных пунктов, автодорогах, нерасторопности при расчистке лесных массивов, недостатке техники и оборудования для этого, игнорировании местными властями сообщений о возникших проблемах в связи с непогодой и других нерешенных вопросах.