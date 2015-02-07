В Мингорисполкоме рассказали, какие возможности молодому поколению может предоставить столица

Новости Беларуси. 2015 год объявлен в Беларуси годом молодежи. Что сегодня волнует молодых людей? Какие возможности молодому поколению может предоставить столица? О проблемах, идеях и возможностях — сегодняшний разговор с Игорем Карпенко, заместителем председателя Мингорисполкома.

Год молодежи — не просто повод вспомнить о проблемах, которые волнуют молодых людей, а время обратить серьезное внимание. Сейчас, например,

разрабатывается масштабный документ под названием «Стратегия развития государственной молодежной политики».

Этакий фундамент на ближайшие пять лет.

В чем хотели бы молодые люди себя реализовать и есть ли для этого возможности?

Узнаем из опроса программы «Большой город» на СТВ! В этом же выпуске - о свежих идеях, пожеланиях и предложениях, взглядах на происходящее в городе, которые есть у каждого молодого человека!