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В Мингорисполкоме рассказали, какие возможности молодому поколению может предоставить столица

07 февраля 2015 16:11
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Новости Беларуси. 2015 год объявлен в Беларуси годом молодежи. Что сегодня волнует молодых людей? Какие возможности молодому поколению может предоставить столица? О проблемах, идеях и возможностях — сегодняшний разговор с Игорем Карпенко, заместителем председателя Мингорисполкома.

Год молодежи — не просто повод вспомнить о проблемах, которые волнуют молодых людей, а время обратить серьезное внимание. Сейчас, например,

разрабатывается масштабный документ под названием «Стратегия развития государственной молодежной политики».

Этакий фундамент на ближайшие пять лет.

В чем хотели бы молодые люди себя реализовать и есть ли для этого возможности?

Узнаем из опроса программы «Большой город» на СТВ! В этом же выпуске - о свежих  идеях, пожеланиях и предложениях, взглядах на происходящее в городе, которые есть у каждого молодого человека!

# общество # Игорь Карпенко # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

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