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В Мингорисполкоме обсудили возможности улучшения логистики и своевременной доставки грузов

07 октября 2022 15:31
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Новости Беларуси. Возможности улучшения транспортной логистики обсудили в столичной мэрии. Здесь прошла встреча Совета по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Мингорисполкоме обсудили возможности улучшения логистики и своевременной доставки грузов-1

Участие приняли около 30 человек. Это руководители и специалисты разных направлений: здравоохранения, экономики, архитектуры и строительства. Речь шла об импортозамещении, логистике и своевременной доставке грузов.

В Мингорисполкоме обсудили возможности улучшения логистики и своевременной доставки грузов-4

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Практическую плоскость наших встреч уже мы чувствуем, мы чувствуем в себе силы, мы понимаем, что не зря мы собираемся. На прошлом совещании у нас был поднят вопрос по доработке 69-го постановления. Были реальные проблемы. После более детального изучения этот документ был доработан, сегодня он уже подписан.

В Мингорисполкоме обсудили возможности улучшения логистики и своевременной доставки грузов-7

Встреча прошла в формате диалога. После выступления спикера каждый мог внести предложения и идеи по улучшению работы в своей отрасли. Подобные встречи планируют проводить каждый месяц.

# Мингорисполком # общество # Надежда Лазаревич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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