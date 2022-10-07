В Мингорисполкоме обсудили возможности улучшения логистики и своевременной доставки грузов

Новости Беларуси. Возможности улучшения транспортной логистики обсудили в столичной мэрии. Здесь прошла встреча Совета по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Участие приняли около 30 человек. Это руководители и специалисты разных направлений: здравоохранения, экономики, архитектуры и строительства. Речь шла об импортозамещении, логистике и своевременной доставке грузов.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Практическую плоскость наших встреч уже мы чувствуем, мы чувствуем в себе силы, мы понимаем, что не зря мы собираемся. На прошлом совещании у нас был поднят вопрос по доработке 69-го постановления. Были реальные проблемы. После более детального изучения этот документ был доработан, сегодня он уже подписан.