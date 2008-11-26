В Мингорисполкоме обсудили развитие спортивной базы столицы

До 2012 года в Минске планируется построить, капитально отремонтировать и реконструировать 156 физкультурно-спортивных объектов. Появятся новые бассейны, теннисные корты, стадионы и футбольные площадки. Такое развитие спортивной базы предусмотрено программой, разработанной управлением. Причем, предполагается использовать средства как бюджета Минска, так и инвесторов. В ближайшее время документ будет передан на утверждение в Мингорисполком.